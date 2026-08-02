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Hajipur News: सिक्स लेन पुल चालू होते ही स्टंट राइडिंग शुरू तीन युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: बिदुपुर कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल पर एक बाइक और कार की टक्कर में तीन युवक घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब एक ग्रुप ने बर्थ डे पार्टी के दौरान पटाखे छोड़े। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक युवक की हालत चिंताजनक बताई गई है।

Hajipur News: सिक्स लेन पुल चालू होते ही स्टंट राइडिंग शुरू तीन युवक घायल

Hajipur News: बिदुपुर कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल चालू होते ही स्टंट राइडिंग भी शुरू हो गया। शनिवार की रात एक बाइक में टक्कर हुआ,जिसमे तीन युवक घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब पुल पर बर्थ डे मना रहे एक ग्रुप ने ज़ब केक काटते समय पटाखे छोड़े।

घटना का विवरण

मिली जानकारी के अनुसार सिक्स लेन पुल पर बिदुपुर थाना क्षेत्र के मथुरा के निकट नदी के बीच में पुल के ऊपर कुछ युवक अपने एक मित्र का बर्थ डे पार्टी मना रहा था। इधर उत्तर की ओर से एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर स्टंट करते तेजी से आ रहे थे। जबकि दक्षिण की ओर से एक कार तेजी से आ रहा था l बाइक और कार जब एक दूसरे से पचास मीटर की दूरी पर थे ठीक उसी वक्त बर्थ डे मनाने वालों ने पटाखा फोड़ दिया।

घायल और पुलिस की कार्रवाई

जिससे जोरदार आवाज हुई बाइक वाले को लगा की गोली चली और वह असंतुलन हो कार में जोरदार टक्कर मार दी। जिसमे थाना क्षेत्र के गोविन्दपुर गोखुला के आशीष कुमार पिता राजकुमार समेत तीन युवक घायल हो गए l घटना की सूचना पर पहुंची बिदुपुर पुलिस कार और बाईक को जप्त कर थाना लाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आशीष की हालत चिंताजनक बताई गई जिसको सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद तुरंत सदर अस्पताल रेफर किया गया। -अनिरुद्ध राजा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिदुपुर कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल पर दुर्घटना कब हुई?
दुर्घटना शनिवार की रात को हुई।
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