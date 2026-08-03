Hajipur News: विद्यालय के बेशकीमती सामानों की चोरी कर फरार
Hajipur News: बिदुपुर बाजार में राजकीयकृत मध्य विद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि चोरों ने विद्यालय से कई बेशकीमती सामान चोरी कर लिया। विद्यालय के एचएम विनय कुमार ने पुलिस में शिकायत की है। उन्होंने नशेड़ियों के अड्डे के कारण विद्यालय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कार्यवाही की मांग की है।
Hajipur News: बिदुपुर थाना के बिदुपुर बाजार स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय बिदुपुर कन्या में बीते रविवार की देर रात चोरों ने विद्यालय के बेशकीमती सामानों की चोरी कर फरार हो गया। इस संबंध में एचएम विनय कुमार ने थाने में लिखित शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनके विद्यालय के निकट नशेड़ियों का अड्डा रहता है। उन्होंने बताया कि सोमवार के सुबह जब विद्यालय आए तो विद्यालय के फेब्रिकेटेड रूम का ताला टूटा देखा गया। जब जांच किया गया तो विद्यालय के कमरे से चार पंखे, स्मार्ट क्लास कक्ष के कंप्यूटर के दो सीपीयू, यूपीएस दो, म्यूजिक सिस्टम के बैंजो एक सहित पुराने अभिलेख आदि गायब थे।
एचएम विनय कुमार ने स्थानीय सूरज कुमार उर्फ भंटा एवं रणधीर पासवान के विरुद्ध आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि आज भी वे सब उन लोगों को देख कर भाग गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी विद्यालय के बेंच निकालकर नरेश साह का छोटा पुत्र रामदौली हाई स्कूल के निकट का भाग रहा था,जिसे स्थानीय लोगों ने मुशहर टोला के निकट छीन लिया। उन्होंने विद्यालय के इर्द गिर्द नशा खुरानी गिरोह के सक्रिय रहने के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने एवं विद्यालय की सुरक्षा करने की बात कही है। -अनिरुद्ध राजा
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।