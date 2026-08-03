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Hajipur News: विद्यालय के बेशकीमती सामानों की चोरी कर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: बिदुपुर बाजार में राजकीयकृत मध्य विद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि चोरों ने विद्यालय से कई बेशकीमती सामान चोरी कर लिया। विद्यालय के एचएम विनय कुमार ने पुलिस में शिकायत की है। उन्होंने नशेड़ियों के अड्डे के कारण विद्यालय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कार्यवाही की मांग की है।

Hajipur News: विद्यालय के बेशकीमती सामानों की चोरी कर फरार

Hajipur News: बिदुपुर थाना के बिदुपुर बाजार स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय बिदुपुर कन्या में बीते रविवार की देर रात चोरों ने विद्यालय के बेशकीमती सामानों की चोरी कर फरार हो गया। इस संबंध में एचएम विनय कुमार ने थाने में लिखित शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनके विद्यालय के निकट नशेड़ियों का अड्डा रहता है। उन्होंने बताया कि सोमवार के सुबह जब विद्यालय आए तो विद्यालय के फेब्रिकेटेड रूम का ताला टूटा देखा गया। जब जांच किया गया तो विद्यालय के कमरे से चार पंखे, स्मार्ट क्लास कक्ष के कंप्यूटर के दो सीपीयू, यूपीएस दो, म्यूजिक सिस्टम के बैंजो एक सहित पुराने अभिलेख आदि गायब थे।

एचएम विनय कुमार ने स्थानीय सूरज कुमार उर्फ भंटा एवं रणधीर पासवान के विरुद्ध आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि आज भी वे सब उन लोगों को देख कर भाग गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी विद्यालय के बेंच निकालकर नरेश साह का छोटा पुत्र रामदौली हाई स्कूल के निकट का भाग रहा था,जिसे स्थानीय लोगों ने मुशहर टोला के निकट छीन लिया। उन्होंने विद्यालय के इर्द गिर्द नशा खुरानी गिरोह के सक्रिय रहने के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने एवं विद्यालय की सुरक्षा करने की बात कही है। -अनिरुद्ध राजा

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