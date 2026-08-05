Hajipur News: अपराधी को पकड़ने गई बेलसर पुलिस एवं स्थानीय के बीच हुआ विवाद

Hajipur News: बेलसर पुलिस ने साइन गांव में एक स्थानीय दुकानदार के साथ गलत तरीके से पेश आते हुए स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस एक फरार अपराधी भोली राय को पकड़ने गई थी, लेकिन दुकानदार ने कहा कि पुलिस ने गलत व्यवहार किया। थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस विवाद को सुलझा लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

Hajipur News: थाना क्षेत्र के साइन गांव में बुधवार को बेलसर पुलिस द्वारा एक स्थानीय दुकानदार के साथ गलत तरीके से पेश आने के दौरान काफी स्थिति तनावपूर्ण बन गया। दरअसल पुलिस कई मामलें में फरार चल रहे एक अपराधी को पकड़ने साइन गांव गई थी। पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी। इसी बीच एक स्थानीय दुकानदार से पुलिस उलझ गई। हालांकि पुलिस जिस अपराधी को पकड़ने गई थी उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही।

पुलिस का पक्ष पुलिस का कहना है कि कई मामलों के नामजद आरोपी साइन गांव निवासी भोली राय पिता पाते राय को पकड़ने गई थी। इसी बीच वह आरोपी उसी दुकान के सामने से भाग रहा था लेकिन जब उक्त दुकान पर उपस्थित लोगों से उसके बारे में पूछा गया तो वे लोग अनभिज्ञता जताई। पुलिस को कोई सहयोग नहीं किया। वहीं दुकानदार ने बताया कि पुलिस के लोग सादे वर्दी में ही किसी का पीछा कर रहे थे। लेकिन हमलोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई कि ये लोग पुलिस है।

दुकानदार का दावा इसी बीच दुकानदार एवं पुलिस के बीच किसी बात को लेकर तू तू मैं मैं होने लगा। दुकानदार ने बताया कि पुलिस के लोग सादे लिबास में थे तथा पुलिस उनके साथ काफी गलत व्यवहार भी किया। दुकानदार ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। वहीं थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि ऐसी कोई बात नही है। पुलिस की टीम एसआई मनीष कुमार के नेतृत्व में भोली नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इसी बीच कुछ बात को लेकर मामूली विवाद एक स्थानीय व्यक्ति के साथ हो गया। बाद में सभी मामलें को सुलझा लिया गया तथा आरोपी को भी गिरफ्तार कर थाने ले आया गया। -संतोष कुमार सिंह