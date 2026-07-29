Hajipur News: मधुरापुर में विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत, हत्या का आरोप
Hajipur News: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए घटना के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को सिक्स लेन पुल से नदी में फेंक दिया गया घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी...
Hajipur News: बिदुपुर थाना क्षेत्र के नयाटोला मधुरापुर गांव में बुधवार को 35 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिती में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत महिला की पहचान सुंदरी देवी, पति अनिल राय के रूप में हुई है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है।
घटना का विवरण
मृतका के पिता गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सरायपुर निवासी आशार्फी राय ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों का कहना है कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को सिक्स लेन पुल से नदी में फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
पुलिस जांच
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मृतका का पति अनिल राय नशे का आदी था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। सुंदरी देवी अपने पीछे दो छोटे बच्चों एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गई हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी रवि प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की जांच में जुटी है।
ससुराल वालों की तलाश
इधर, घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल मृतका के पिता के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। -अनिरुद्ध राजा
पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।