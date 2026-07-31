Hajipur News: मंदिर के चोरी सामान के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद
Hajipur News: चांदपुरा थाना की पुलिस ने आजमपुर शिव मंदिर में हुई चोरी का सफल उद्भेदन किया है। थानाध्यक्ष शालिनी कुमारी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में चोरी का सामान बेचने की बात सामने आई। पुलिस ने पीतल की थाली, झाल, होमदानी एवं अन्य सामान बरामद किए हैं।
Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग। सं.सू. चांदपुरा थाना की पुलिस ने आजमपुर शिव मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। थानाध्यक्ष शालिनी कुमारी ने चोरी के सामान के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी महनार निवासी गोलू कुमार और बिदुपुर के कथौलिया निवासी महेश कुमार पासवान हैं। जिससे पुलिस ने पूछताछ की तो चोरी का सामान बेचने की बात स्वीकारी।
चोरी का सामान बरामदगी
पुलिस ने मंदिर से चोरी पीतल की थाली, झाल, होमदानी एवं अन्य सामान बरामद किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में हाजीपुर भेज दिया गया। उक्त चोरी की घटना को लेकर चांदपुरा थाना में कांड संख्या 12/26 दिनांक 29 जुलाई को दर्ज की गई है।
घटना की जानकारी
दर्ज प्राथमिकी में रंजन सिंह ने बताया है कि आजमपुर स्थित शिव मंदिर में 27 जुलाई की रात्रि में मंदिर का ताला काटकर 10 पीस झाल, भोग लगाने का बर्तन, आरती का सामान अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। वही 29 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा दिन में मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में घुसकर पुनः चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। तभी उनकी नजर चोर पर पड़ी। जिस पर उन्होंने हल्ला किया और अगल-बगल के लोग दौड़े। यह देख चोर मंदिर से निकलकर भागने लगा, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। राजेश कुमार
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