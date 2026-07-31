Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: मंदिर के चोरी सामान के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: चांदपुरा थाना की पुलिस ने आजमपुर शिव मंदिर में हुई चोरी का सफल उद्भेदन किया है। थानाध्यक्ष शालिनी कुमारी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में चोरी का सामान बेचने की बात सामने आई। पुलिस ने पीतल की थाली, झाल, होमदानी एवं अन्य सामान बरामद किए हैं।

Hajipur News: मंदिर के चोरी सामान के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद

Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग। सं.सू. चांदपुरा थाना की पुलिस ने आजमपुर शिव मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। थानाध्यक्ष शालिनी कुमारी ने चोरी के सामान के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी महनार निवासी गोलू कुमार और बिदुपुर के कथौलिया निवासी महेश कुमार पासवान हैं। जिससे पुलिस ने पूछताछ की तो चोरी का सामान बेचने की बात स्वीकारी।

चोरी का सामान बरामदगी

पुलिस ने मंदिर से चोरी पीतल की थाली, झाल, होमदानी एवं अन्य सामान बरामद किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में हाजीपुर भेज दिया गया। उक्त चोरी की घटना को लेकर चांदपुरा थाना में कांड संख्या 12/26 दिनांक 29 जुलाई को दर्ज की गई है।

घटना की जानकारी

दर्ज प्राथमिकी में रंजन सिंह ने बताया है कि आजमपुर स्थित शिव मंदिर में 27 जुलाई की रात्रि में मंदिर का ताला काटकर 10 पीस झाल, भोग लगाने का बर्तन, आरती का सामान अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। वही 29 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा दिन में मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में घुसकर पुनः चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। तभी उनकी नजर चोर पर पड़ी। जिस पर उन्होंने हल्ला किया और अगल-बगल के लोग दौड़े। यह देख चोर मंदिर से निकलकर भागने लगा, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। राजेश कुमार

सामान्य प्रश्न

आजमपुर शिव मंदिर में चोरी कब हुई थी?
आजमपुर शिव मंदिर में चोरी 27 जुलाई की रात्रि को हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Crime News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।