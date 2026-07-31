Hajipur News: केवीके में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण से युवा बनेंगे आत्मनिर्भर डॉ. अनिल

Hajipur News: मशरूम उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन विषय पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण का शुक्रवार को हो गया समापन प्रशिक्षण के क्रम में प्रतिभागियों को स्वच्छता, पैकेजिंग, भंडारण एवं मूलय संवर्धन की विस्तार से जानकारी...

Hajipur News: हाजीपुर । एक प्रतिनिधि स्थानीय हरिहरपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में मशरूम उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन विषय पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को सफलता के साथ संपन्न हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते हुए गृह विज्ञान के वैज्ञानिक डॉ. कविता वर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक एवं चरणबद्ध तकनीक की प्रयोगिक जानकारी दी गई। इसमें मशरूम की प्रजाति एवं उत्पादन विधि का चयन, गुणवत्तापूर्ण स्पॉन की पहचान, भूसे, सब्सट्रेट की तैयारी पाश्वरीकरण एवं उपचार, स्पॉन मिलाने की विधि सहित बैग भराई, स्पॉन रन, पिनहेड निर्माण, फलन एवं मशरूम की तुहाई के साथ उत्पादन की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान जानकारी उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के क्रम में प्रतिभागियों को स्वच्छता, पैकेजिंग, भंडारण एवं मूलय संवर्धन की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से मशरूम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण समापन के अवसर पर उद्यान बामेती के उप निदेशक रंजीत कुमार पंडित, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजरा जुल्फिकार तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ. अनिल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरण किया। वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ. सिंह ने कहा कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागरी स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनेंगे।

व्यावसायिक संभावनाएँ उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन कम लागत, कम स्थान एवं सीमित संसाधनों में शुरू किया जाने वाला महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जो ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय का प्रभावी माध्यम बन सकता है। प्रशिक्षण के उपरांत प्रतिभागियों का पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन भी आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण के दौरान अर्जित जानकारी एवं तकनीकी समझ का आकलन किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र में उप निदेशक उद्यान रंजीत कुमार पंडित एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कृषि विज्ञान केन्द्र में चल रहे बीज एवं उर्वरक विक्रेता के लिए देसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उनके द्वारा केन्द्र में संचालित देशी प्रशिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों की सराहना की। प्रशिक्षणार्थी से प्रतिक्रिया ली गई। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि जिला के अन्य ग्रामीण युवक देशी प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण युवा भाग ले सकते हैं और खाद बीज एवं पेस्टिसाइड का दुकान भी खोल सकते हैं। कार्यक्रम में केन्द्र की वैज्ञानिक कुमारी नम्रता, इशिता सिंह, रमाकांत, सोनू, मोहित, आरती एवं दीपक सक्रिय थे। - जय प्रकाश