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Hajipur News: छात्रों की सफलता पर किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: देसरी प्रखंड के लखनपुर स्थित दी आईएस विले स्कूल के तीन छात्र-छात्राओं ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। गौतम कुमार, सूरज कुमार शाह और खुशी कुमारी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल परिवार ने उन्हें बुके और चादर देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

Hajipur News: छात्रों की सफलता पर किया गया सम्मानित

Hajipur News: देसरी प्रखंड क्षेत्र के लखनपुर स्थित दी आईएस विले स्कूल से पढ़ाई किए तीन छात्र-छात्राओं के नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित कर तीनों छात्र-छात्राओं को स्वागत किया गया। विद्यालय के छात्र गौतम कुमार, सूरज कुमार शाह एवं छात्रा खुशी कुमारी ने नीट की परीक्षा में उच्चतम अंक लाकर अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस पर विद्यालय परिवार ने उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित कर चादर, बुके, गुलदस्ता देकर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। साथ ही तीनों छात्र को नीट परीक्षा में सफलता मिलने पर डा. रंजीत कुमार सिंह, आईपीएस आशीष भारती, एनएचएआईडीसीएल के महाप्रबंधक उदय सिंह, समाजसेवी रामटहल सिंह, अनिल कुमार, अध्यक्ष ममता आनंद, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा सुनील महतो ने सभी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया।

-राजेश कुमार

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