Hajipur News: महनार में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
Hajipur News: महनार में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा राजकीय मध्य विद्यालय महनार बालक में रंगोली और पेंटिंग बनाकर छात्रों ने बिखेरी देशभक्ति की छटा
Hajipur News: महनार । सं.सू. हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को नगर परिषद क्षेत्र स्थित राजकीय मध्य विद्यालय महनार बालक के प्रांगण में छात्र-छात्राओं ने रंगोली एवं पेंटिंग बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के एचएम कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में विभागीय निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस के पूर्व कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत आकर्षक रंगोली एवं पेंटिंग बनाकर अपनी कला और रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज तथा देशभक्ति से जुड़े विभिन्न संदेशों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को लेकर विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल रहा।
इस अवसर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं में कुंदन कुमार सिंह, नेहा कुमारी, अन्नू प्रिया, अन्नू रुचि, अंशु प्रिया, अंजुम प्रवीण, दीपमाला, पिंकी कुमारी, पुष्पांजलि कुमारी, निशा यादव, राम चंद्र दास, शिक्षा सेवक ललन राउत एवं आरती कुमारी उपस्थित थीं। विद्यार्थियों में रागिनी, संध्या, सपना, अभ्यास, सुराधा कुमारी, प्रकाश, संध्या कुमारी, गुलनाज नसरीन, अंजलि, काजल आदि ने सक्रिय रूप से योगदान दिया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। - - कृत्यानंद सिंह
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