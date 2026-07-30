Hajipur News: महुआ के हाईस्कूल में बाल विज्ञान कांग्रेस में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Hajipur News: महुआ, एक संवाददाता। संत कबीर उच्चतर विद्यालय नीलकंठपुर में बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने विज्ञान पर आधारित प्रोजेक्ट बनाए। विज्ञान प्रदर्शनी में अनुष्का को प्रथम, स्वाति को द्वितीय, खुशी और साक्षी को तृतीय, अनुराग को चतुर्थ और अदिति राज टीम को पांचवा पुरस्कार दिया गया।

Hajipur News: महुआ, एक संवाददाता। संत कबीर उच्चतर विद्यालय नीलकंठपुर में गुरुवार को बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूली बच्चों ने विज्ञान पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। छात्र-छात्राओं ने विज्ञान पर आधारित एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। स्कूल के प्रभारी सह विज्ञान शिक्षक अजीत कुमार पप्पू, देवाश्री देव, निक्की कुमारी, नोडल शिक्षक मुकीम अख्तर के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

छात्रों के प्रोजेक्ट इस बाल विज्ञान कांग्रेस में छात्र-छात्राओं ने विज्ञान के अविष्कार पर नए-नए प्रोजेक्ट बनाए। उन्होंने विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं को दर्शाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनके द्वारा बनाए गए विज्ञान प्रोजेक्ट को देखने के लिए लोग पहुंचे। यहां प्रभारी और नोडल शिक्षक ने बताया कि छात्र-छात्राओं के द्वारा वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कई प्रोजेक्ट ऐसे बनाएं जो जीवंत की तरह था। विज्ञान प्रदर्शनी में अनुष्का को प्रथम, स्वाति को द्वितीय, खुशी और साक्षी को तृतीय, अनुराग को चतुर्थ और अदिति राज टीम को पांचवा पुरस्कार दिया गया। फोटो: महुआ 03- महुआ के संत कबीर उच्चतर विद्यालय नीलकंठपुर में विज्ञान प्रोजेक्ट को दिखाती छात्राएं।

कुशवाहा संघ की पहल निर्धन छात्र को पढ़ाई के लिए कुशवाहा संघ ने दिए प्रोत्साहन राशि महुआ, एक संवाददाता। गरीब छात्र को पढ़ाई जारी रखने के लिए कुशवाहा संघ के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई है। प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद छात्र खुशी से भर गया। महुआ प्रखंड की फुलवरिया पंचायत अंतर्गत हिदायतपुर निवासी अखिलेश कुमार के पुत्र विशाल कुमार को बीएड की पढ़ाई करने के लिए कुशवाहा संघ के प्रखंड अध्यक्ष और सेवानिवृत शिक्षक दीप नारायण सिंह ने 15 हजार की राशि प्रोत्साहन रूप में गुरुवार को दी है। उन्होंने कहा कि विशाल पढ़ने में तेज है उसे आर्थिक विपन्नता पढ़ाई में बाधा आ रही है। जिसके लिए उसे प्रोत्साहन के रूप में 15 हजार रुपए दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी संघ के द्वारा समय-समय पर छात्र को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। श्री सिंह ने बताया कि अभी तक दर्जनों निर्धन बच्चों को संघ के द्वारा सहायता दी जा चुकी है। इस मौके पर सेवानिवृत शिक्षक रामसागर सिंह, डेयरी संचालक रणधीर कुमार, पंकज कुशवाहा, राजीव कुमार उमेश प्रसाद सिंह, उमेश कुशवाहा आदि उपस्थित थे। नवनीत