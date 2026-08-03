Hajipur News: महुआ थाने पर देर रात सादे लिबास में एसपी को देख भौचक हुए पुलिस कर्मी
Hajipur News: महुआ। पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा रविवार की देर रात महुआ थाने पर अचानक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने थाने का औचक निरीक्षण किया। सादे लिबास में पहुंचे एसपी को देख पुलिसकर्मी भौचक रह गए।
Hajipur News: पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा रविवार की देर रात महुआ थाने पर अचानक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने थाने का औचक निरीक्षण किया। सादे लिबास में पहुंचे एसपी को देख पुलिसकर्मी भौचक रह गए। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात का कांवड़िओं की भीड़ से महुआ हाजीपुर मार्ग गुलजार था। काफी संख्या में बाइक बम पहलेजा धाम से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य स्थान को जा रहे थे। इसी बीच एसपी शुभांक मिश्रा कावड़िया सुविधा निरीक्षण के साथ विभिन्न जानकारियां लेने के लिए महुआ हाजीपुर मार्ग से महुआ थाने पर पहुंच गए। वे सादे लिबास में थे। उनके आते ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी पहुंचे।
इस दौरान एसपी ने थाने का औचक निरीक्षण कर पुलिस पदाधिकारीयों को विशेष निर्देश दिए। -नवनीत कुमार
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