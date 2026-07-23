Hajipur News: आज सर्किट हाउस में लगेगा सोलर मेला, एक ही स्थान मिलेगी सुविधा

Hajipur News: अक्षयवट राय स्टेडियम में जलजमाव के कारण सोलर मेला के स्थान में परिवर्त्तन किया गया प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना समेत रुफटॉप सोलर से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करना है उद्देश्य सोलर मेले में विद्युत विभाग...

Hajipur News: अब स्थानीय अतिथि गृह (सर्किट हाउस) परिसर में शुक्रवार को सोलर मेला लगेगा। अक्षयवट राय स्टेडियम में जलजमाव के कारण सोलर मेला के स्थान में परिवर्त्तन किया गया। यह जानकारी गुरुवार को विद्युत कार्यपालक अभियंता ई. सौरभ कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के दिशा-निर्देशन में सोलर मेला का आयोजन किया जा रहा है।

सोलर मेले का उद्देश्य इस मेले का मुख्य उद्देश्य विद्युत उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना समेत रुफटॉप सोलर से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करना एवं स्वच्छ व नवीनकरणीय उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। सोलर मेले में विद्युत विभाग के पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा अधिकृत सोलर वेंडर उपस्थित रहेंगे। मेले में आने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र लगाने से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

उपभोक्ताओं की सुविधा सर्किट हाउट परिसर में आयोजित मेले में उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र लगाने के लिए आवेदन करने की सुविधा, अधिकृत वेंडरों की जानकारी, बैंक के माध्यम से आसान प्रक्रिया के तहत लोन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही ऐसे आवेदकों के मामलों पर भी विचार किया जाएगा, जिनका सोलर लोन आवेदन पूर्व में किसी कारणवश बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं हो सका था।

स्वच्छ ऊर्जा की अपील स्वच्छ उर्जा अपनाकर करें बिजली की बचत जिला प्रशासन ने जिले के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील किया है कि 24 जुलाई को सर्किट हाउस में आयोजित सोलर मेला 2026 में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं तथा स्वच्छ उर्जा को अपना कर बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। -जयप्रकाश