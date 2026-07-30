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Hajipur News: भगवानपुर में शनिवार को होगा श्रावणी मेला का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: भगवानपुर में हर साल की तरह इस बार भी श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला शनिवार को शुरू होगा, जिसमें कांवरियों के लिए पेयजल, मेडिकल टीम और शिव भक्ति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह मेला कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है।

Hajipur News: भगवानपुर में शनिवार को होगा श्रावणी मेला का शुभारंभ

Hajipur News: भगवानपुर। सं.सू. हर साल की तरह इस साल भी भगवानपुर अड्डा चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा। शुभारंभ शनिवार की शाम करीब पांच बजे होगा। शिविर में कांवरियों के लिए शुद्ध पेयजल, मेडिकल टीम आदि की व्यवस्था के साथ मनोरंजन के लिए शिव भक्ति पर अधारित रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। श्रावणी मेला में सवान महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार की शाम जाने माने कलाकारों द्रारा शिव भक्ति पर अधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञात हो की श्रावणी मेला का आयोजन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से जिला प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन के देखकर में बीते कई सालों से आयोजन किया जा रहा है।

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राजेश मिश्र

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