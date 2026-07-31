Hajipur News: बाल कटवाने गए युवक का कान काटकर किया लहूलुहान
Hajipur News: पटेढ़ी बेलसर के हौजपुरा चौक स्थित एक सैलून में बाल कटवाने गए युवक अभिषेक कुमार का दुकानदार ने गलती से कान काट दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। परिजनों ने उसे तुरंत सदर अस्पताल हाजीपुर ले जाया। घटना के बाद वहां अफरातफरी का माहौल बन गया।
Hajipur News: पटेढ़ी बेलसर। सं.सू. बेलसर थाना क्षेत्र के हौजपुरा चौक स्थित एक सैलून में शुक्रवार को बाल कटवाने गये एक युवक का दुकानदार ने स्तूरा से कान काटकर लहूलुहान कर दिया। सूचना मिलने पर घरवाले युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर ले गए। हौजपुरा गांव निवासी रमेश सिंह ने बताया कि उनका लड़का अभिषेक कुमार चौक स्थित मंटू ठाकुर के सैलून दुकान पर बाल कटवाने गया था। इसी बीच उनका लड़का को जब बाल काटने के लिए बोला तो उसने अभिषेक का स्तूरा कान काट दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरातफरी का माहौल बन गया।
सूचना मिलने के बाद परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर ले गए। संतोष सिंह
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