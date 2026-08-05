Hajipur News: बिदुपुर में पांच वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी

Hajipur News: बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवत घाट पर एक पांच वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया,लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे की मौत के बाद उसके शव को नदी में प्रवाहित किया गया होगा और बहते हुए वह खिलवत घाट तक पहुंच गया। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। हाजीपुर सदर अस्पताल में छोटे बच्चों का पोस्टमार्टम (विशेष बाल शव परीक्षण) नहीं होने के कारण शव को चिकित्सकीय परीक्षण एवं पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया गया है।