Hajipur News: बिदुपुर में पांच वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी
Hajipur News: बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवत घाट पर एक पांच वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। पुलिस का कहना है कि बच्चे की मौत के बाद शव को नदी में प्रवाहित किया गया हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा।
Hajipur News: बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवत घाट पर एक पांच वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया,लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे की मौत के बाद उसके शव को नदी में प्रवाहित किया गया होगा और बहते हुए वह खिलवत घाट तक पहुंच गया। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। हाजीपुर सदर अस्पताल में छोटे बच्चों का पोस्टमार्टम (विशेष बाल शव परीक्षण) नहीं होने के कारण शव को चिकित्सकीय परीक्षण एवं पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया गया है।
बिदुपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा आसपास के थानों एवं लापता बच्चों के रिकॉर्ड के आधार पर शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। -अनिरुद्ध राजा
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।