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Hajipur News: घर में घुसकर छेड़खानी करने की हुई प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: मुस्तफापुर हरशेर गांव में घर में छेड़छाड़ और आगजनी का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़कियों के विरोध पर उनको पीटा गया। आरोपी लोगों ने घर में आग लगाई, जिसे दमकल ने बुझाया। पुलिस ने मामले में चार लोगों को अभियुक्त बनाया है, लेकिन आरोपी अभी भी कार्रवाई को मानने को तैयार नहीं हैं।

Hajipur News: घर में घुसकर छेड़खानी करने की हुई प्राथमिकी दर्ज

Hajipur News: थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर हरशेर गांव के घर में घुसकर कुछ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर सभी के साथ मारपीट करते हुए उसके घर में आग लगा दिया गया। इस मामले में गांव की ही एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया कि गांव के ही कुछ लोग आ धमके और घर में घुसकर घर की चार बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए बंधक बना लिया। विरोध करने पर सभी के साथ मारपीट भी किया,जिस की सूचना पुलिस को दिया गया,पुलिस ने जाकर सभी को मुक्त कराया। इसके बाद भी आरोपी नहीं माना और अगले दिन उसके पोती को पकड़कर मारपीट किया जिसके बाद पुनः गोरौल पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को समझा बुझा कर मामले को रफा दफा कर दिया।

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इसके बाद भी सभी आरोपी मानने को तैयार नहीं था। बीते शनिवार को सभी ने मिलकर पीड़िता के घर में आग लगा दिया। दमकल आने के बाद आग पर काबू पाया गया। इस मामले में लवकुश कुमार, दिलीप पासवान, चंदन कुमार, सुकुल पासवान को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। -शैलेन्द्र पांडेय

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