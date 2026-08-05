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Hajipur News: श्लेषा नक्षत्र की बारिश में कादो और कचरे से सनाया महुआ नप बाजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: सफाई कर्मियों के हड़ताल के कारण कचरे की ढ़ेर से महुआ की सूरत बिगड़ी, बारिश के कारण महुआ की सड़कें बनी झील

Hajipur News: श्लेषा नक्षत्र की बारिश में कादो और कचरे से सनाया महुआ नप बाजार

Hajipur News: श्लेषा नक्षत्र की हुई बुधवार को जमकर बारिश से महुआ बाजार की सड़के झील में तब्दील हो गई। वहीं पूरा बाजार कादो और कचरे से सना गया। जिससे न सिर्फ बाजार वासियों बल्कि राहगीरों को बाजार में ठहरना तो क्या रास्ते से होकर निकलना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो बाजार का हृदय स्थली कहा जाने वाला गांधी स्मारक के साथ बच्चन शर्मा स्मारक और थाना चौक की है। गांधी चौक हो या बच्चन शर्मा स्मारक, थाना चौक हो या महुआ बाजार का कोई भी स्थल, अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा हो जाता है तो उस जगह से होकर गुजरने वाली गाड़ियों के चक्के से कीचड़ उड़कर उसके कपड़े खराब कर देते हैं। थाना चौक के पास तो सड़क इस कदर गड्ढे में तब्दील है। जिसमें गाड़ियां जब हिचकोले खाती है तो देखने वाले के प्राण उड़ने लगते हैं। उस गड्ढे में तो ट्रक, बस और कई छोटी गाड़ियां फंस जाया करती है। लोगों का कहना है कि गड्ढे में जब गाड़ी की एक तरफ के चक्का गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे वह पलट जाएगी। ऐसी स्थिति गांधी स्मारक से लेकर थाना चौक और जवाहर चौक तक बनी है।

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कचरे की ढेर पर बजबजा रहा महुआ

सबसे खराब स्थिति तो कचरा की ढ़ेर से बनी हुई है। महुआ बाजार में जगह-जगह कचरा की ढेर लगी है,जो कादो कीचड़ में पूरे सड़क सनाया हुआ है। बजबजाती कचरे से जब राहगीर निकलते हैं तो वह नाक मुंह को ढ़कना नहीं भूलते। उपेंद्र कुमार यादव बताते हैं कि यही महुआ नगर परिषद का बाजार है। जहां सैकड़ों करोड़ बजट विकास के लिए पारित की जाती है। जबकि का गांव देहात से भी बदतर स्थिति बनी हुई है। कचरे की ढेर से बदबू निकलती है, जो लोगों को जीना हराम कर रखी है। बाजार के संजय गुप्ता, अमर कुमार गुप्ता, अरुण, अरविंद गुप्ता, सनातन आदि बताते हैं कि गांव देहात से आने वाले लोग तो यहां की स्थिति देख भौचक हो जाते हैं।

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नगर परिषद की सड़क बनी झील

बारिश में महुआ नगर परिषद की सड़कें झील बन गई है। महुआ गांधी स्मारक से ताजपुर रोड में तो स्टेट बैंक के पास सड़क इस कदर झील बनी जैसे कोई नदी बह रही हो। समाजसेवी सत्येंद्र कुमार बताते हैं कि सड़क झील बन जाने के कारण बाजार निकलना मुश्किल हो रहा है। वह अपनी शिक्षिका पत्नी सुजाता कुमारी को घर से सिंह उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंहराय पूर्वी पहुंचाने के लिए गए। इसी बीच बगल से गुजर रही बस के चक्के से कादो से सना पानी उड़कर उनके कपड़े खराब कर दिए। उन्होंने बताया कि बाजार में तो कचरे की ढेर बिखर कर इस कदर चारों ओर कीचड़ में सना गया है, कि उस पर बाइक के चक्के फिसल जाती है। कचरे की सरांध से निकल रही बदबू के कारण महिलाएं नाक मुंह बंद कर नगर परिषद और पदाधिकारीयों को कोसते हुए निकलती हैं।

सरकारी दफ्तरों में जाना भी परेशानियों का सबब

महुआ नगर परिषद बाजार इस कदर कादो कीचड़ से सनाया हुआ है कि किसी भी दफ्तर में पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अनुमंडल कार्यालय में जाने के लिए तो वकीलों और मुवक्किलों को घोर परेशानी होती है। अनुमंडल कार्यालय परिसर कादो कीचड़ में सनाया हुआ है। उससे निकालने पर कई वकील फिसल कर गिर जाते हैं। जिससे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। अधिवक्ता अनिमेष शर्मा, शंभू कुमार, हेमा कुमारी, मनीष कुमार सिंह, लाल बाबू सिंह, श्याम सिंह आदि बताते हैं कि अनुमंडल कार्यालय परिसर तो नरक बनकर रह गया है। -नवनीत कुमार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या महुआ बाजार की सड़कें बारिश के कारण झील में बदल गई हैं?
हाँ, महुआ बाजार की सड़कें बारिश के कारण झील में बदल गई हैं।
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