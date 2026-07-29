Hajipur News: अधेड़ व्यक्ति की मौत के बाद गांव में पसरा सन्नाटा

Hajipur News: राजापाकर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके बंद घर में फंदे से लटका मिला। मृतक गरीबन पासवान ने फेरी लगाकर जीवन यापन किया। उनकी पत्नी ने दो वर्ष पहले आत्महत्या की थी। ग्रामीणों ने शव की दुर्गंध मिलने पर पुलिस को सूचित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का असली कारण पता चलेगा।

Hajipur News: राजापाकर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव में बुधवार को एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके बंद घर में फंदे से लटका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कई दिनों तक घर बंद रहने के बाद जब अंदर से तेज दुर्गंध आने लगी तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची राजापाकर थाने की पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खुलवाया।

घटना का विवरण घर के अंदर व्यक्ति का शव गले में रस्सी के सहारे फंदे से लटका हुआ मिला। शव काफी हद तक सड़-गल चुका था। जिससे पूरे आसपास दुर्गंध फैल रही थी। मृतक की पहचान 50 वर्षीय गरीबन पासवान पिता स्व.जगरनाथ पासवान के रूप में हुई। वे फेरी लगाकर ब्रेड बेचकर जीविकोपार्जन करते थे और घर में अकेले रहते थे। मृतक के चार पुत्र हैं, दो पुत्र बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरी करता है एवं दो पुत्र महुआ प्रखंड के मरीचा गांव में कोचिंग चलाते हैं। एक पुत्री‌ है जिसकी शादी हो गई है जो ससुराल में रहती है। चारों पुत्र की भी शादी हो गई है। मृतक अकेले यहां गांव पर रहता था।

मृतक का पारिवारिक इतिहास वहीं उनकी पत्नी ने भी दो साल पूर्व घरेलू विवाद को लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले दो-तीन दिनों से मृतक दिखाई नहीं दे रहे थे। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। घटना के संबंध में अपर थानाध्यक्ष संदीप मंडल ने बताया कि घटना आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव कमरे में फंदे से लटका हुआ था और शव सड़ने लगा था। विशेष पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि हत्या है या आत्महत्या। -संतोष वर्मा