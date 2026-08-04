Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: डीईओ को गुमराह करने पर प्रधानाध्यापक के वेतन पर लगी रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: बीएन हाईस्कूल सेहान परिसर में जलजमाव की समस्या के कारण छात्रों को स्कूल आने-जाने में कठिनाई हो रही है। शिकायत के बाद प्रधानाध्यापक के वेतन को स्थगित किया गया, क्योंकि उन्होंने स्थिति को गलत बताया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच में जलजमाव की पुष्टि की।

Hajipur News: डीईओ को गुमराह करने पर प्रधानाध्यापक के वेतन पर लगी रोक

Hajipur News: इन दिनों बीएन हाईस्कूल सेहान परिसर बेहद जलजमाव का शिकार बना हुआ है। जिससे छात्रों को स्कूल आवागमन करने में घोर परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय पुरूषोत्तम कुमार ने एक सप्ताह पूर्व में सहयोग पोर्टल के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की गई थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से पूछे गए स्पष्टीकरण के जबाव में प्रधानाध्यापक ने विभाग को गुमराह करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत गलत बताते हुए स्कूल परिसर में जलजमाव से साफ इंकार कर दिया। फिर मामले की जांच में घोर जलजमाव साबित हुआ। अंत में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 1650 दिनांक 01 अगस्त 26 को जारी पत्र के माध्यम से विभाग को गुमराह करने के आरोप में प्रधानाध्यापक के वेतन भुगतान अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है।

-अशोक कुमार

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।