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Hajipur News: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत विद्यालयों में हुए विविध कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: सहदेई और देसरी प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकल रैली, रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न विद्यालयों में रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ।

Hajipur News: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत विद्यालयों में हुए विविध कार्यक्रम

Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग। सं.सू. सहदेई और देसरी प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर साइकल रैली, रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विकास कुमार के निर्देश पर विद्यालयों में आयोजित रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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प्रतियोगिताएँ और प्रतिभा

प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय सुल्तानपुर में तिरंगा रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र-छत्राओं ने चित्रकला में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय सुलतानपुर, मध्य विद्यालय वाजितपुर चकस्तूरी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय फतेहपुर बुजुर्ग, राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय रामपुर कुम्हरकोल, उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर कुम्हरकोल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरौवतपुर तहसील कचहरी एवं मध्य विद्यालय चकेयाज आदि में भी रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई।

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साइकल यात्रा का आयोजन

उधर देसरी प्रखंड क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय जफराबाद एवं मध्य विद्यालय ख़ोकसा , देसरी के यूथ क्लब के बैनर तले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पोषक क्षेत्र में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस साइकिल यात्रा में प्रधानाध्यापक ब्रज मोहन सिंह ,रंगकर्मी एवं साहित्यकार डॉ.सुधांशु कुमार चक्रवर्ती , एकलाख अहमद ,रोहन सिंह ,राकेश साहनी ,अतुल कुमार मिश्र अवधेश पंडित , शंभू सिंह ,संजू शर्मा , डॉली रानी ,सविता कुमारी ,सुधा कुमारी , शिराजा पालीवाल ,सोनम कुमारी शिखा कुमारी आदि के अलावा बड़ी संख्या में छात्र,छात्राएं साइकिल यात्रा में शामिल रहे। - राजेश कुमार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर घर तिरंगा अभियान में किस तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई?
हर घर तिरंगा अभियान के तहत रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
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