Hajipur News: मनभावन सावन शुरू, पहले दिन शिवमय हुई वैशाली, मंदिरों में उमड़े भक्त

Hajipur News: सावन के पहले दिन जिलेभर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली बोलबम और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया, संध्या में हुआ भव्य शृंगार पहला दिन होने...

Hajipur News: हाजीपुर । संवाद सूत्र गुरुवार को मनभावन महीना सावन की शुरुआत के साथ ही वैशाली जिला भक्ति और आस्था के रंग में रंग गया। सावन के पहले दिन जिलेभर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। बोलबम और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया।

श्रद्धालुओं की भीड़ हाजीपुर के ऐतिहासिक पातालेश्वर नाथ मंदिर, बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में अहले सुबह से ही जलाभिषेक शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने नारायणी नदी और गंगा के पवित्र जल से बाबा का अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। पानापुर के बाबा बटेश्वर नाथधाम, वैशाली के चौमुखी महादेव मंदिर और हाजीपुर के पातालेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर परिसरों को फूलों, बेलपत्रों और दीपों से सजाया गया था। इस दौरान सावन की रिमझिम फुहारों (वर्षा) का भी लोगों खूब आनंद उठाया। पहले दिन होने के कारण शहर के मंदिरों, चौक-चौराहों पर पुलिस और स्वयंसेवक तैनात रहे।

महिलाओं का व्रत महिलाओं ने व्रत रखकर शिव-पार्वती की पूजा की और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इधर, मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर और देवघर स्थित बाबा बैधनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए शिवभक्त तैयारी में जुट गए हैं। सावन की पहली सोमवारी 3 अगस्त को है। पहली सोमवारी के लिए भक्त पहलेजा घाट धाम से और हाजीपुर और सोनपुर नारायणी नदी से जल लेकर कांवर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा में जिले एवं आसपास के जिलों से लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। शिव कृपा पाने का सबसे पावन अवसर बाजार भी पूजन सामग्री से सजकर तैयार है।

बाजार की रौनक सावन के पहले दिन बाजार में रौनक दिखी। बेलपत्र, फूल, धूप-अगरबत्ती और प्रसाद की दुकानों पर अच्छी बिक्री हुई। एक अनुमान के अनुसार जिले में लगभग एक करोड़ से अधिक कारोबार होने का अनुमान है। बाजार भगवा कपड़ों से पट गया है। कांवर, लाठी व कांवर यात्रा में काम आने वाले अन्य समानों की खरीद बिक्री शुरू हो गई है। भक्तों का कहना है कि सावन का महीना शिव कृपा पाने का सबसे पावन अवसर है। पूरे महीने इसी तरह भक्ति का माहौल रहने की उम्मीद है।

कांवर यात्रा और जलाभिषेक की मान्यता कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक का सनातन धर्म में बहुत गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। पुजारी व आचार्य डॉ राजीव नयन झा ने बताया कि मान्यता है कि सबसे पहले रावण ने गंगाजल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। बाद में भगवान परशुराम ने भी कांवड़ से गंगाजल लाकर बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। कांवरिए पैदल, नंगे पांव, भगवा वस्त्र पहनकर गंगा या किसी पवित्र नदी से जल लाते हैं। रास्ते की कठिनाई को तपस्या माना जाता है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से कांवर लाने और जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पापों का नाश होता है और शिव की विशेष कृपा मिलती है।

भगवान शिव को जल प्रिय शिवपुराण के अनुसार भगवान शिव को जल सबसे प्रिय है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन में निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे काफी गर्मी बढ़ गई। देवताओं ने भगवान को जल से अभिषेक किया तब उनकी गर्मी शांत हुई। गर्मी के मौसम में शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने से भगवान को शीतलता मिलती है और भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। वैशाली -05- सावन के पहले दिन वैशाली के ऐतिहासिक चौमुखी महादेव मंदिर में भोलेनाथ का किया गया भव्य शृंगार और पूजन करते श्रद्धालु। सहदेई -05- गुरुवार को सावन के पहले दिन बाबा बटेश्वरनाथ धाम में पूजा करते श्रद्धालु। इन्सेट... बिदुपुर के ऐतिहासिक चेचर शिव मंदिर का डीएम ने लिया जायजा हाजीपुर-महनार मार्ग से मंदिर आने वाली सड़क में जहां भी गड्ढे हैं वह सोमवार से पहले ठीक करने का निर्देश ऐतिहासिक चेचर शिव मंदिर परिसर में सोमवारी मेला को लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

डीएम का दौरा बिदुपुर l संवाद सूत्र वैशाली डीएम वर्षा सिंह गुरुवार को बिदुपुर प्रखंड के ऐतिहासिक चेचर शिव मंदिर पहुंचीं। श्रावनी मेले की तैयारी का जायजा लेने के बाद उन्होंने मंदिर परिसर एवं उसके आसपास का निरीक्षण किया l आम लोगों से और मंदिर समिति के लोगों से बातचीत की और उनके सुझाव और मेले में होने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछताछ की l मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने डीएम से अनुरोध किया कि मेले को देखते हुए महिला पुलिस की भी तैनाती हो l इस पर उन्होंने कहा कि जिले के हर मंदिर जहां पुलिस की तैनाती की आवश्यकता हो वहां महिला पुलिस की अवश्य तैनाती होगी l उन्होंने लोगों से अपील की मंदिर और उसके आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखें l उन्होंने बीडीओ कुमार मनीष भारद्वाज से कहा कि हाजीपुर-महनार मार्ग से मंदिर आने वाली सड़क में जहां भी गड्ढे आदि हैं वह सोमवार से पहले ठीक हो जाना चाहिए l उन्होंने सोमवारी मेला को लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया l इससे पूर्व डीएम ने चेचर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की l मौके पर बीडीओ कुमार मनीष भारद्वाज, सीओ करिश्मा कुमारी बीपीआरओ निशांत कुमार, मंदिर समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, कुतुबपुर मुखिया प्रतिनिधि सुरेन्द्र भगत, नमो नारायण सिंह, सुभाष सिंह रघुवंशी आदि मौजूद थे l यहाँ से डीएम का काफिला बिदुपुर प्रखंड के इंग्लिश खजबत्ता पहुंचा, जहाँ उन्होंने एक मात्र स्वतंत्रता सेनानी ज्योति देवी से मुलाक़ात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। उन्होंने उन्हें शॉल और मोमेंटम देकर सम्मानित किया। डीएम ने ज्योति देवी को साड़ी मिठाई एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी भेंट की l अमरेश श्रीवास्तव