Hajipur News: श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : डीएम
Hajipur News: सभी घाटों पर व्यापक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की व्यवस्था करें सुनिश्चित त्वरित राहत एवं बचाव व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से अनुपालन का निर्देश
Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता श्रावणी मेला 2026 के दौरान वैशाली जिले से होकर गुजरने वाले लाखों कांवरियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा-निर्देश जारी किया है।
सुरक्षा व्यवस्था
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि जिले के सभी प्रमुख एवं संवेदनशील नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हुए मजबूत बैरिकेडिंग सुनिश्चित करें। कहा कि बैरिकेडिंग का उद्देश्य श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकना तथा किसी भी संभावित दुर्घटना की आशंका को न्यूनतम करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रमुख घाटों पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों एवं आपदा मित्रों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया जा सके। इन सभी कर्मियों को चौबीसों घंटे सतर्क रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है।
ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध
ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने नावों के अवैध संचालन एवं ओवरलोडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर चलने वाली अथवा बिना अनुमति संचालित होने वाली नावों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी आपदा अथवा आकस्मिक स्थिति से त्वरित ढंग से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन बल की विशेष टीमों को मोटरबोट एवं आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ तैनात किया गया है। टीमें हाजीपुर, महनार, लालगंज एवं बिदुपुर के प्रमुख एवं संवेदनशील घाटों पर लगातार गश्त करते हुए राहत एवं बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगी।
श्रद्धालुओं से अपील
जिला पदाधिकारी सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें तथा बैरिकेडिंग का हर हाल में पालन करें। गहरे पानी में जाने, ओवरलोडेड अथवा अनधिकृत नावों पर सवारी करने तथा किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण व्यवहार से बचें। उन्होंने बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धजनों का विशेष ध्यान रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में निकटतम पुलिस बल, सहायता शिविर, आपदा मित्र अथवा प्रशासनिक अधिकारियों से तत्काल संपर्क करने का अनुरोध किया। श्रद्धालुओं से यह भी अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, न ही उन्हें प्रसारित करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। अमिताभ सिंह
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