Hajipur News: महनार में बैंक से रुपये निकालकर लौट रहे व्यक्ति से 26 हजार रुपए छीने

Hajipur News: - थाना मोड़ के समीप दिनदहाड़े हुई छिनतई की वारदात - घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान में जुटी पुलिस - बैंक से निकासी कर साइकिल से घर लौट रहा था पीड़ित

Hajipur News: महनार। सं.सू. महनार नगर परिषद क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर दो अज्ञात बदमाशों ने चाकू के बल पर एक व्यक्ति से 26 हजार रुपए लूट लिए। घटना थाना मोड़ से उत्तर संत जोसेफ हाईस्कूल के समीप की बताई जा रही है। मामले को लेकर पीड़ित ने महनार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

घटना का विवरण नगर परिषद महनार के वार्ड संख्या 15 टांडा चौरी निवासी रामकृपाल महतो ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की महनार शाखा से 26 हजार रुपये की निकासी की थी। इसके बाद वह साइकिल से रुपये लेकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान थाना मोड़ से उत्तर जाने वाली गली में दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया।

बदमाशों द्वारा धमकी पीड़ित के अनुसार दोनों बदमाशों ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और जेब में रखे 26 हजार रुपये छीन लिए। विरोध करने या शोर मचाने पर बदमाशों ने धमकाया, जिससे वह डर गए। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

शिकायत एवं पुलिस कार्रवाई पीड़ित ने बताया कि घटना के समय मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहने के कारण वह तत्काल किसी को सूचना नहीं दे सके। भय के कारण वह सीधे घर पहुंचे और बाद में परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद रात में महनार थाना पहुंचकर पुलिस को आवेदन दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस पीड़ित ने पुलिस से बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी और लूटी गई राशि बरामद करने की मांग की है। महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि छिनतई की घटना को लेकर लिखित शिकायत मिली है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही घटना में शामिल बदमाशों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। कृत्यानंद सिंह