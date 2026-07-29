Hajipur News: तेल,मशाला दुकानदार से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज
Hajipur News: देसरी कॉपरेटिव में एक मसाला दुकान के संचालक पर तीन व्यक्तियों ने हमला किया, जिसमें ₹20,000 नगद लूट लिए गए। जख्मी सुरेन्द्र सिंह ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
Hajipur News: देसरी कॉपरेटिव के पास एक तेल, मसाला दुकान के संचालक को तीन व्यक्ति और अन्य अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर जख्मी करने के बाद 20 हजार रूपए नगद छीनने का मामला थाना में मामला दर्ज हुआ है। जख्मी मटिया निवासी सुरेन्द्र सिंह ने जफराबाद के राजा कुमार,फटिकवारा के आशीष कुमार और देसरी दक्षिण के आदित्य कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा है कि उनके दुकान में लूटपाट एवं हत्या करने के उद्देश्य से हमला किया। जिससे वह और उनका मेरा पुत्र सौरभ कुमार जख्मी हो गए। इस दौरान गल्ला से लगभग बीस हजार नगद रुपए निकाल लिया। मामले को लेकर देसरी थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
-राजेश कुमार
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