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Hajipur News: महनार में सड़क सुरक्षा को लेकर एसडीओ ने दिए सख्त निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: एनएच-122 बी पर अधूरे नाले तीन दिनों में सुरक्षित करने,अतिक्रमण हटाने व डार्क स्पॉट पर साइनेज लगाने का निर्देश

Hajipur News: महनार में सड़क सुरक्षा को लेकर एसडीओ ने दिए सख्त निर्देश

Hajipur News: महनार,संवाद सूत्र। महनार एसडीओ अंकित कुमार ने सड़क सुरक्षा को लेकर अनुमंडल के सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारियों,सहायक अभियंताओं एवं पथ प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की।

सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देश

उन्होंने हाजीपुर-महनार-मोहिउद्दीननगर एनएच-122बी पर लावापुर नारायण, गंज पेठिया, बैलेट चौक सहित अन्य जगहों पर अधूरे नाला निर्माण को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। निर्माणाधीन नाले व कल्वर्ट की बैरिकेडिंग कर रिफ्लेक्टिंग रेड स्ट्रिप लगाने को कहा। एनएच निर्माण में अतिक्रमित भूमि को अभियान चलाकर खाली कराने के लिए सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी की संयुक्त टीम बनाने का निर्देश दिया गया।

निर्माण कार्य की निगरानी

चौराहों व पेड़ों पर रिफ्लेक्टिंग स्टिकर लगाने तथा यातायात को देखते हुए संभव हो तो निर्माण कार्य रात में कराने को कहा। डार्क स्पॉट, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र, तीखे मोड़, निर्माणाधीन व क्षतिग्रस्त सड़क, स्कूल और अस्पताल के पास साइनेज लगाने तथा सभी निर्माणाधीन नाले-कल्वर्ट को तीन दिनों में रिफ्लेक्टिंग टेप व बैरिकेडिंग से सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया।

सड़क पर सुरक्षा उपाय

आरडब्ल्यूडी की सड़कों के एनएच से जुड़ने वाले स्थानों पर रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर व साइनेज लगाने को कहा। गाजीपुर, दुबहा व अंधराबढ़ चौक पर रंबल स्ट्रिप, रिफ्लेक्टिंग स्टड व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया। चांदपुरा मोड़ पर रिफ्लेक्टिंग साइनेज व छह एमएम रंबल स्ट्रिप लगाने को कहा। बैठक के बाद अधिकारियों ने एनएच-122बी का संयुक्त निरीक्षण किया। - कृत्यानंद सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महनार में सड़क सुरक्षा के लिए कौन अधिकारी बैठक आयोजित कर रहे हैं?
महनार एसडीओ अंकित कुमार ने सड़क सुरक्षा के लिए बैठक आयोजित की।
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