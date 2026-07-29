Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hajipur News: लालगंज में चार घरों से करीब 25 लाख के सामान की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Hajipur News: करताहां थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अज्ञात चोरों ने चंदवारा गांव में तीन घरों को निशाना बनाकर 25 लाख रुपये की संपत्ति चुरा ली है। पुलिस एफएसएल और डॉग स्क्वायड के साथ जांच कर रही है, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश है क्योंकि कई चोरी के मामलों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है।

Hajipur News: लालगंज में चार घरों से करीब 25 लाख के सामान की चोरी

Hajipur News: करताहां थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने चंदवारा गांव में तीन और घटारो मध्य पंचायत के एक घर को निशाना बनाकर करीब 25 लाख रुपये की नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान की चोरी कर ली। बुधवार को सूचना मिलते ही करताहां थाना पुलिस एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डॉग स्क्वायड की जांच में किसी प्रकार की बाधा न हो इसके लिए पुलिस ने घटना स्थलों को फीता लगाकर सुरक्षित कर दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई।

चोरी की घटनाएं

मिली जानकारी के अनुसार,चंदवारा गांव के कृष्णदेव सिंह और उनकी पत्नी जानकी देवी घर में सो रहे थे,तभी चोर सीढ़ी और छत के रास्ते घुसा। संदूक का ताला काटकर उसमें रखा एक लाख रुपये नकद,सोने-चांदी के आभूषण, करीब दो दर्जन नई साड़ियां और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गया परिजनों ने चोरी गई संपत्ति की कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई है। इसी गांव में चोरों ने अभिनंदन सिंह के बंद घर का ताला काटकर अलमारी, पेटी और बक्सा में रखे जेवरात, कपड़े और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी में करीब 4 से 5 लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने का अनुमान है। वहीं पड़ोसी अशोक सिंह के बंद घर का ताला भी चोरों ने काटा। लेकिन अंदर का लॉक न कटने और किसी आहट के कारण चोर फरार हो गया। चोरी की चौथी घटना करताहां थाना क्षेत्र के घटारो मध्य पंचायत में हुई। यहां रामजन्म सिंह के बंद घर का ताला काटकर चोर घर में रखें करीब 10 लाख रुपये मूल्य के सामान की चोरी कर ले गए। बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

ग्रामीणों का आक्रोश

ग्रामीणों में आक्रोश,पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में करताहां थाना क्षेत्र में एक दर्जन चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि नियमित गश्त और प्रभावी पुलिसिंग होती तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था। हो रही वारदातों का भंडाफोड़ न होने से चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और आम लोगों में भय का माहौल है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ-2 गोपाल मंडल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों को घटनास्थलों पर भेजकर जांच कराई गई है। एफएसएल और डॉग स्क्वायड की मदद से साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का उद्भेदन कर आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। दिलीप कुमार

सामान्य प्रश्न

चंदवारा गांव में चोरी की घटनाओं में कितना सामान चोरी हुआ?
चंदवारा गांव में तीन घरों से लगभग 25 लाख रुपये की नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Crime News Hajipur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।