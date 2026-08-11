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Hajipur News: महनार में बीस सूत्री की बैठक में अधिकारियों की गैरहाजिरी पर नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: स्वास्थ्य, बिजली, पेंशन समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, नगर परिषद के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उठे सवाल

Hajipur News: महनार में बीस सूत्री की बैठक में अधिकारियों की गैरहाजिरी पर नाराजगी

Hajipur News: महनार,संवाद सूत्र। प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (बीस सूत्री) की बैठक मंगलवार को प्रखंड सभागार में हुई। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सदस्यों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। बैठक में पीएम सूर्य योजना, वृद्धा पेंशन, पीएम स्वनिधि, स्वास्थ्य, बिजली, आंगनबाड़ी, पीएचईडी एवं कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वृद्धा पेंशन लाभुकों को बैंकिंग कार्य में हो रही परेशानी का मामला भी उठाया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा के दौरान महनार सीएचसी में डॉक्टरों की कमी,डिजिटल एक्स-रे की सुविधा सुचारू नहीं होने तथा अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर के नहीं रहने का मामला प्रमुखता से उठाया गया।

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करनौती उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। बिजली व्यवस्था में सुधार,आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार तथा पीएचईडी की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं सिटी मैनेजर की अनुपस्थिति पर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई। बैठक में बीडीओ मुकेश कुमार, सीओ प्रदीप कुमार, एमओ पुष्पक कुमार, उपाध्यक्ष विक्रम जायसवाल, विरजु सिंह, अमरेश कुमार सिंह, अन्नी सिंह, कुलदीप साह समेत समिति सदस्य एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। -कृत्यानंद सिंह

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