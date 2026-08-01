Hajipur News: पदाधिकारियों के साथ पीएचईडी मंत्री ने महुआ के लोगों की सुनी फरियाद

Hajipur News: जनता संवाद में चार घंटे तक लोगों की समस्या सुनने के लिए डटे रहे मंत्री संजय कुमार सिंह आपूर्ति, अंचल, बाल विकास सहित विभिन्न विभाग के समस्याओं की लगी भरमार

Hajipur News: महुआ, एक संवाददाता स्थानीय प्रखंड कार्यालय में शनिवार को जनता संवाद के जरिए यहां के विधायक सह पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर लोगों की समस्याएं सुनी। कई का मौके पर ही निराकरण किया। वहीं विभिन्न समस्याओं को अति शीघ्र सुलझाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह के द्वारा यहां प्रखंड कार्यालय जनता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

लोगों की समस्याओं का समाधान इस संवाद कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों की भीड़ जुटी और उन्होंने आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा। मंत्री श्री सिंह ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री के द्वारा आयोजित जनता दरबार में प्रखंड ही नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र के हजारों फरियादी पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा। यहां पर संवाद में आपूर्ति, अंचल, बाल विकास परियोजना, नल जल से समस्याओं की भरमार लगी रही। फरियादियों में काफी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। जिन्होंने पदाधिकारियों पर विभिन्न संगीन आरोप लगा रही थी। उनका कहना था कि कार्यालयों में बिचौलियों की भरमार रहती है। लोग काम करने जाते हैं तो पदाधिकारी टालमटोल करते हैं। जिस पर मंत्री श्री सिंह सख्त हुए और लोगों के मान सम्मान से खिलवाड़ करने वाले पदाधिकारियों की क्लास भी ली。

प्राथमिकता के रूप में समस्या समाधान महुआ के लोगों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता स्थानीय विधायक सह पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि महुआ के लोगों की समस्याओं का निराकरण करना उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने यह भी कहा कि महुआ के लोगों के साथ मान सम्मान से खिलवाड़ करने वाले कोई भी पदाधिकारी बख्से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत में शिविर लगाकर लोगों की समस्या सुनी जा रही हैं। समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। जनसंवाद में इनकी रही उपस्थिति जनसंवाद कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी विवेक चंद्र पटेल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ वर्णवाल, आपूर्ति, पीएचईडी, मनरेगा, बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य विभाग, जल प्रमंडल, सड़क, अंचल, विद्युत विभाग, वन विभाग सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। - नवनीत