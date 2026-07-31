Hajipur News: जनता दरबार में 81 परिवादों की सुनवाई, कार्रवाई का निर्देश
Hajipur News: हाजीपुर में समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने 81 परिवादों का गंभीरता से अवलोकन किया। संबंधित विभागों को सात दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता समाहरणालय परिसर स्थित संवाद कक्ष में शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया।
जनता की समस्याओं का निस्तारण
जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने आमजन की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक अवलोकन एवं निस्तारण किया गया। जनता दरबार में कुल 81 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीं। जनता दरबार के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त परिवादों पर सात (7) दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन जन शिकायत कोषांग को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। जनता दरबार कार्यक्रम में अपर समाहर्ता वैशाली, अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, जिला विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, वरीय उपसमाहर्ता, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
सात निश्चय-3 कार्यक्रम का आयोजन
प्रखंडों व थाना स्तर पर 175 परिवादों की हुई सुनवाई सात निश्चय-3 के अंतर्गत “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत जिला, अनुमंडल, प्रखंड, थाना एवं पंचायत स्तर पर भी जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है। आज जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं थाना स्तर पर कुल मिलाकर 175 आवेदनों का अवलोकन एवं निस्तारण सुनिश्चित किया गया। अमिताभ
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