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Hajipur News: जनता दरबार में 51 परिवादों की सुनवाई, सात दिनों में कार्रवाई का निर्देश : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: सोमवार को समाहरणालय परिसर में जनता दरबार आयोजित हुआ, जिसमें जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने 51 परिवादों की सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण करना अनिवार्य है।

Hajipur News: जनता दरबार में 51 परिवादों की सुनवाई, सात दिनों में कार्रवाई का निर्देश : डीएम

Hajipur News: समाहरणालय परिसर स्थित संवाद कक्ष (प्रतीक्षालय) में सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने कुल 51 परिवादों की सुनवाई की। जनता दरबार के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त परिवादों पर सात (7) दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन जन शिकायत कोषांग को उपलब्ध कराया जाए।

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शिकायतों का निस्तारण

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निष्पादन में किसी प्रकार की कोताही एवं विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। प्राप्त परिवाद में राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अवर निबंधक, आवास, विद्युत, डीएसओ, आईसीडीएस, आर्म्स, स्वास्थ्य, जीविका, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य विभागों से संबंधित रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर मामलों की जांच कर त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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निश्चितता की प्रतिबद्धता

प्रखंडों में 125 परिवादों की हुई सुनवाई सात निश्चय-3 के अंतर्गत “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत जिला, अनुमंडल, प्रखंड, थाना एवं पंचायत स्तर पर भी जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को जिला,अनुमंडल, प्रखंड एवं थाना स्तर पर कुल मिलाकर 125 आवेदनों का अवलोकन एवं निस्तारण सुनिश्चित किया गया। जनता दरबार कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता (प्रशिक्षु) अंकुर त्रिपाठी, अपर समाहर्ता वैशाली,अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर,जिला आपूर्ति पदाधिकारी,निदेशक डीआरडीए,जिला विकास पदाधिकारी,जिला सहकारिता पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, वरीय उपसमाहर्ता, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। -अमिताभ सिंह

सामान्य प्रश्न

जनता दरबार में कितनी परिवादों की सुनवाई हुई थी?
जनता दरबार में कुल 51 परिवादों की सुनवाई हुई थी।
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