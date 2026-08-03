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Hajipur News: नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक संपन्न,लिए गए कई निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: बिदुपुर में नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि अगर एक सप्ताह में लंबित वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो सभी पंप ऑपरेटर पानी बंद कर देंगे और अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें पानी का बहाव और बिजली की समस्या समाधान शामिल हैं।

Hajipur News: नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक संपन्न,लिए गए कई निर्णय

Hajipur News: स्थानीय बिदुपुर स्थित एक निजी मैरेज हॉल में नल जल अनुरक्षक संघ (पंप ऑपरेटर) की बैठक समपन्न हुई। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विशाल कुमार ने की। बैठक में कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर अनुरक्षक का लंबित वेतन भुगतान नहीं किया गया तो बाध्य होकर प्रखंड के सभी नल जल ऑपरेटर पानी बंद कर अनिश्चित हड़ताल पर चले जायेंगे। प्रखंड कार्यकारणी के द्वारा बताया गया कि ऑपरेटर का लंबित भुगतान अथवा ऑपरेटर की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कार्यकारिणी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावे बैठक में कई मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी।

जिसमे मुख्य रूप से नल जल का पानी का बहाव कही-कही ज्यादा होने पर कैसे समाधान किया जाए,पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के सभी अनुरक्षक को कैसे मजबूत किया जाए, बिजली का रिचार्ज नहीं होने पर जल्दी कैसे समाधान हो,लॉग बुक अपडेशन आदि कई मुद्दों पर समाधान को लेकर चर्चा की गयी। इस मौके पर अध्यक्ष विशाल कुमार,संतोष कुमार सिंह, अरविंद कुमार, सतवीर कुमार, अनिल चौधरी, मदन कुमार, दीनानाथ राय, श्रीराम कुमार मिश्र, संजय पासवान आदि मौजूद थे। -अनिरुद्ध राजा

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