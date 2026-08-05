Hajipur News: महनार में काली पूजनोत्सव को लेकर शक्तिपीठ मंदिर में तैयारियां तेज
Hajipur News: 26 अगस्त को होगा वार्षिक पूजनोत्सव, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मंदिर परिसर में चला विशेष सफाई अभियान
Hajipur News: आगामी 26 अगस्त को होने वाले मां काली के वार्षिक पूजनोत्सव को लेकर महनार प्रखंड के हसनपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ काली मंदिर में तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान के दौरान मंदिर परिसर, प्रवेश मार्ग और आसपास के सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर कचरे का निष्पादन किया गया। स्वच्छता कर्मियों ने पूरे परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने का कार्य किया। पूजनोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए साफ-सफाई की व्यवस्था और सुदृढ़ की जा रही है।
स्वच्छता पर्यवेक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पूजनोत्सव तक प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे धार्मिक आयोजन की बेहतर तैयारी बताया। -कृत्यानंद सिंह
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।