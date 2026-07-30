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Hajipur News: श्रावणी मेला : बाबा पातालेश्वर मंदिर न्यास समिति की हुई बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा का रहेगा पुख्ता प्रबंध, साफ-सफाई की रखी जाएगी दुरुस्त : सभापति मंदिर कमेटी के सचिव अनिलचंद की अपील, जलाभिषेक पूजा के लिए आभूषण पहन कर नहीं आएं

Hajipur News: श्रावणी मेला : बाबा पातालेश्वर मंदिर न्यास समिति की हुई बैठक

Hajipur News: हाजीपुर। निज संवाददाता स्थानीय श्रीपातालेश्वर नाथ मंदिर में गुरुवार को श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन एवं न्यास समिति और स्थानीय गणमान्य लोगों की संयुक्त बैठक हुई। अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा और संचालन मंदिर कमेटी के सचिव अनिल चंद कुशवाहा ने किया। बैठक में नगर परिषद की सभापति डॉ. संगीता कुमारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, यातायात विभाग, पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

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सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला की तैयारी के लिए बैठक कब हुई?
श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन एवं न्यास समिति और स्थानीय गणमान्य लोगों की संयुक्त बैठक गुरुवार को हुई।
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