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Hajipur News: प्रेमचन्द को समर्पित उनकी कहानी ‘खुचड़’ की शानदार नाट्य प्रस्तुति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: रविवार को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचन्द को समर्पित नाटक निर्देशक और रूपांतरण वरिष्ठ रंगकर्मी क्षितिज प्रकाश ने किया निर्माण रंगमंच ने गांधी आश्रम स्थित गांधी स्मारक पुस्तकालय के जगदीशचन्द्र माथुर मंच पर...

Hajipur News: प्रेमचन्द को समर्पित उनकी कहानी ‘खुचड़’ की शानदार नाट्य प्रस्तुति

Hajipur News: निर्माण रंगमंच हाजीपुर की ओर से रविवार को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचन्द को समर्पित प्रेमचंद की कहानी खुचड़ की नवीनतम शानदार नाट्य प्रस्तुति की गई। निर्देशक और रूपांतरण वरिष्ठ रंगकर्मी क्षितिज प्रकाश का था। गांधी आश्रम हाजीपुर स्थित गांधी स्मारक पुस्तकालय के जगदीशचन्द्र माथुर मंच पर प्रस्तुत नाट्य प्रस्तुति में निर्माण के कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को जीवंत स्वरूप प्रदान किया। शुभारंभ वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र मानपुरी, डॉक्टर शैलेंद्र राकेश, अनिल चंद्र कुशवाहा, साहित्यकार संजय शांडिल्य, रामानंद गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मंच संचालन विट्ठलनाथ सूरज ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने नाट्य परंपराओं को याद किया।

साहित्यकारों की चर्चा

रामानंद गुप्ता ने कहा कि आज लोग अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। इसे बचाना आवश्यक है। युवाओं को मोबाइल का उपयोग सोच-समझकर करना चाहिए। अनिल चंद्र कुशवाहा ने निर्माण के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। डॉ शैलेंद्र राकेश ने निर्माण रंगमंच के 50 वर्षों की रंग यात्रा के लिए क्षितिज प्रकाश की सराहना की और वैशाली के नाट्य परंपराओं और सांस्कृतिक आंदोलनों को याद किया। वरिष्ठ साहित्यकार सुरेन्द्र मानपुरी ने कहा कि साहित्य की सबसे बड़ी विधा नाटक है। उन्होंने प्रेमचन्द के कहानियों की चर्चा करते हुए क्षितिज प्रकाश के प्रयासों की सराहना की।

नाटक की प्रस्तुति

इस अवसर पर साहित्य एवं रंगमंच के क्षेत्र में युवा कवि विजय कुमार विनीत को डॉ. प्रणय कुमार स्मृति सम्मान 2026 और रंगकर्म के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए निर्माण के कलाकार यशवंत राज को आम्रपाली रंग सम्मान 2025 प्रदान किया गया। कथासार नाटक का शुभारंभ मधुर संगीत के बीच घर में पारिवारिक संवादों के शुरू होती है। बाबू कुन्दन लाल पुरुषवादी मानसिकता के सरकारी मुलाजिम हैं। वे अपनी पढ़ी-लिखी पत्नी के हर काम में ‘खुचड़’ निकाला करते हैं। पत्नी रामेश्वरी उनको सीख सिखाने के लिए अपने मन से अब कोई काम नहीं करतीं जब तक उसे पति का आदेश न होता। इस प्रक्रिया से कुन्दन बाबू को बहुत परेशानी आती। अन्ततः वे पत्नी के आगे नतमस्तक होकर यह कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे किसी काम में ‘खुचड़’ न करूंगा। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं। प्रत्यक्ष मंच बाबू कुन्दन लाल-सुधांशु कुमार रामेश्वरी-अंशु प्रिया नौकरानी एवं भिखारिन - किरण सब्जी वाला -विनोद हाजीपुरी अधिकारी-यशवंत राज फुफा जी - विवेक यादव परोक्ष मंच - सह-निर्देशन-पुष्पम एवं यशवन्त राज प्रकाश परिकल्पना - यशवंत राज एवं तरूणेश कुमार रूप सज्जा- अमरेश श्रीवास्तव एवं संजय दास ध्वनि - तरुनेश कुमार सेट- सुजीत कुमार, रणधीर कुमार एवं रविशंकर पासवान वस्त्र विन्यास - पलक राय एवं नीति केश विन्यास- पलक राय एवं वैशाली प्रिया साउंड सोनू कुमार हनी लाइट यशवंत राज एवं चित्रांश कुमार। प्रचार-प्रसार- देवेन्द्र गुप्त एवं विनय कुमार चौरसिया पुस्तिका एवं अमंत्रण पत्र- अमोद कुमार शर्मा - अमरेश श्रीवास्तव

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रेमचंद की कहानी 'खुचड़' का नाटक किसने प्रस्तुत किया?
नाटक को निर्माण रंगमंच हाजीपुर ने प्रस्तुत किया।
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