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Hajipur News: केंद्रीय मंत्री से मिल समस्याओं के संबंधित मांगपत्र सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: जिला पार्षद सदस्य मोहित पासवान ने स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात कर देसरी के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक मांग पत्र सौंपा है।

Hajipur News: केंद्रीय मंत्री से मिल समस्याओं के संबंधित मांगपत्र सौंपा

Hajipur News: सहदेई बुजुर्ग। सं.सू. जिला पार्षद सदस्य मोहित पासवान ने स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात कर देसरी के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में कहा है कि देसरी रेलवे स्टेशन के पास फाटक संख्या 37-ए को आरओबी या अंडरपास का निर्माण नहीं होने से वर्षों से भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। प्रत्येक दिन राजापाकड़, सहदेई, महनार, राघोपुर, जंदाहा प्रखंड के लोग स्कूल, कॉलेज, थाना, अस्पताल, बाजार तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए महुआ चांदपुरा मार्ग से गुजरते और घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इसे यथा शीघ्र आरओबी का निर्माण कराया जाए।

साथ ही सरदार पटेल स्टेडियम का सौंदर्गीकरण एवं चाहरदीवारी निर्माण, देसरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव कराकर स्टेशन को ग्रेड-बी का दर्जा दिलाने की मांग की। - राजेश कुमार

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