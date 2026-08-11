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Hajipur News: जंदाहा के महनार 33 केवी फीडर में कटेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: हाजीपुर में महनार-33 केवी फीडर में मेंटेनेंस कार्य के तहत 12 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली supply बंद रहेगी। जंदाहा ग्रिड की सहायक कार्यपालक अभियंता ई. पिंकी कुमारी ने यह जानकारी दी है। इस दौरान महनार फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली गुल रहेगी।

Hajipur News: जंदाहा के महनार 33 केवी फीडर में कटेगी बिजली

Hajipur News: हाजीपुर, एक प्रतिनिधि जंदाहा-132-33 केवी ग्रिड उपकेन्द्र से जुड़े महनार-33 केवी फीडर में मेंटेनेंस कार्य होगा। मेंटेनेंस कार्य के लिए 12 अगस्त यानी बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक महनार-33 केवी फीडर में बिजली सप्लाई को बंद किया जाएगा। यह जानकारी जंदाहा ग्रिड की सहायक कार्यपालक अभियंता ई. पिंकी कुमारी ने मंगलवार को दी। उक्त अवधि में बिजली सप्लाई बंद रहने से महनार फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली गुल रहेगी।

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