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Hajipur News: मेंटेनेंस कार्य को लेकर पांच घंटे बाधित रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: भगवानपुर में बुधवार को 33 केवी सराय फीडर में मेंटेनेंस कार्य के चलते सुबह 8 से अपराह्न 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे सभी 11 केवी पीएसएस सराय और रतनपुरा की विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे आवश्यक कार्य एवं पानी भंडारण कर लें।

Hajipur News: मेंटेनेंस कार्य को लेकर पांच घंटे बाधित रहेगी बिजली

Hajipur News: भगवानपुर। सं.सू. बुधवार को मेंटेनेंस कार्य को लेकर 33 केवी सराय फीडर में समय सुबह 8 बजे से 1:00 बजे अपराह तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे 33 केवी सराय फीडर से संचालित पीएसएस सराय और रतनपुरा के सभी 11 केवी फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उक्त बात की जानकारी कनिय विद्युत अभियंता विद्युतआपूर्ति प्रशाखा भगवानपुर गजेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से उक्त समय से पूर्व पानी भंडारण एवं विद्युत संबंधी जरूरी कार्य कर लेने की अपील की है।

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