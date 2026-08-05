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Hajipur News: अपराधी को पकड़ने गई बेलसर पुलिस एवं स्थानीय के बीच हुआ विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: बुधवार को बेलसर पुलिस ने साइन गांव में एक स्थानीय दुकानदार के साथ अनुचित व्यवहार किया। पुलिस एक फरार आरोपी को पकड़ने गई थी। इस दौरान दुकानदार ने शिकायत की कि पुलिस ने गलत तरीके से पेश आकर टकराव का सामना किया। थानाध्यक्ष ने इस विवाद को मामूली बताते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की।

Hajipur News: अपराधी को पकड़ने गई बेलसर पुलिस एवं स्थानीय के बीच हुआ विवाद

Hajipur News: थाना क्षेत्र के साइन गांव में बुधवार को बेलसर पुलिस द्वारा एक स्थानीय दुकानदार के साथ गलत तरीके से पेश आने के दौरान काफी स्थिति तनावपूर्ण बन गया। दरअसल पुलिस कई मामलें में फरार चल रहे एक अपराधी को पकड़ने साइन गांव गई थी। पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी। इसी बीच एक स्थानीय दुकानदार से पुलिस उलझ गई।

घटना का विवरण

हालांकि पुलिस जिस अपराधी को पकड़ने गई थी उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस का कहना है कि कई मामलों के नामजद आरोपी साइन गांव निवासी भोली राय पिता पाते राय को पकड़ने गई थी। इसी बीच वह आरोपी उसी दुकान के सामने से भाग रहा था लेकिन जब उक्त दुकान पर उपस्थित लोगों से उसके बारे में पूछा गया तो वे लोग अनभिज्ञता जताई। पुलिस को कोई सहयोग नहीं किया।

दुकानदार की शिकायत

वहीं दुकानदार ने बताया कि पुलिस के लोग सादे वर्दी में ही किसी का पीछा कर रहे थे। लेकिन हमलोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई कि ये लोग पुलिस है। इसी बीच दुकानदार एवं पुलिस के बीच किसी बात को लेकर तू तू मैं मैं होने लगा। दुकानदार ने बताया कि पुलिस के लोग सादे लिबास में थे तथा पुलिस उनके साथ काफी गलत व्यवहार भी किया। दुकानदार ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुआ है।

पुलिस का बयान

वहीं थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि ऐसी कोई बात नही है। पुलिस की टीम एसआई मनीष कुमार के नेतृत्व में भोली नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इसी बीच कुछ बात को लेकर मामूली विवाद एक स्थानीय व्यक्ति के साथ हो गया। बाद में सभी मामलें को सुलझा लिया गया तथा आरोपी को भी गिरफ्तार कर थाने ले आया गया। -संतोष कुमार सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह घटना कब हुई थी?
यह घटना बुधवार को हुई थी।
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