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Hajipur News: रविवार की देर रात जंदाहा थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: पुलिस अधीक्षक वैशाली शुभांक मिश्रा ने रविवार की रात जंदाहा थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अनुसंधान इकाई के पदाधिकारियों द्वारा मामलों के निष्पादन का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रात्रि गश्ती और अपराध नियंत्रण पर भी बल दिया गया। इस अवसर पर कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे।

Hajipur News: रविवार की देर रात जंदाहा थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसपी

Hajipur News: पुलिस अधीक्षक वैशाली शुभांक मिश्रा द्वारा रविवार की देर रात्रि जंदाहा थाना का औचक निरीक्षण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात्रि करीब डेढ़ बजे पुलिस अधीक्षक वैशाली अपने काफिले के साथ अचानक जंदाहा थाना पर पहुंचे। हालांकि पुलिस अधीक्षक रविवार की देर रात जब अचानक थाना पर पहुंचे तो थाना के अनुसंधान इकाई के सभी पुलिस पदाधिकारी थाना सिरिस्ता में बैठकर थाना में दर्ज विभिन्न मामलों के निष्पादन को लेकर पुलिस डायरी एवं आरोप पत्र तथा अंतिम प्रतिवेदन आदि कागजी प्रक्रिया में लगे थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुसंधान इकाई के थाना के सभी पदाधिकारी द्वारा थाना में दर्ज विभिन्न मामलों के निष्पादन को लेकर की जा रही कार्रवाई का निरीक्षण कर जायजा लिया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

निरीक्षण और समीक्षा

वही निरीक्षण के दौरान कांड दैनिक लेखन एवं लंबित कांडों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अनुसंधान की प्रगति, अभिलेखों के संधारण तथा कांडों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही थाना क्षेत्र में प्रभावी रात्रि गश्ती, विधि-व्यवस्था के सुदृढ़ संधारण, अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की नियमित जांच तथा अपराधियों के विरुद्ध सतत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जबकि सभी पुलिस पदाधिकारियों को आमजन के साथ संवेदनशील व्यवहार रखते हुए त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।

प्रस्थान

पुलिस अधीक्षक द्वारा करीब आधे घंटे तक जंदाहा थाना पर रुककर निरीक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी प्राप्त करते विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात रात्रि करीब 2:15 बजे वह जंदाहा थाना से प्रस्थान कर गए। इस अवसर पर जंदाहा अंचल पुलिस निरीक्षक विजय कुमार सिंह, जंदाहा थाना अध्यक्ष अनामिका कुमारी, पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार सिंह, अवर निरीक्षक जनार्दन राय, अवर निरीक्षक हरिशंकर राम,सहायक अवर निरीक्षक यदुनंदन यादव,आदि पुलिसकर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे। -प्रभात ठाकुर

सामान्य प्रश्न

पुलिस अधीक्षक वैशाली कब जंदाहा थाना का निरीक्षण करने पहुंचे?
पुलिस अधीक्षक वैशाली रविवार की रात करीब डेढ़ बजे जंदाहा थाना पर पहुंचे।
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