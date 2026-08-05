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Hajipur News: सहदेई, महनार और चांदपुरा थाना का एसपी ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने महनार, सहदेई और चांदपुरा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की सफाई, कानून व्यवस्था और अभिलेखों का संधारण जांचा। एसपी ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, नियमित वाहन जांच और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

Hajipur News: सहदेई, महनार और चांदपुरा थाना का एसपी ने किया निरीक्षण

Hajipur News: पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बुधवार को सहदेई, महनार एवं चांदपुरा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ-सफाई से लेकर कानून व्यवस्था तक हर पहलू की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अभिलेखों का संधारण, मालखाना, शस्त्रागार, हाजत, सीसीटीएनएस कार्य, लंबित कांडों की स्थिति, वारंट, कुर्की-जब्ती की कार्रवाई और विधि-व्यवस्था संधारण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की जांच की। वही पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को भीड़भाड़ और बाजार वाले क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने नियमित वाहन जांच, सघन गश्ती, अपराधियों के खिलाफ निरंतर छापेमारी और फरार एवं वारंटी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा।

साथ ही शराब, हथियार और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी ने लंबित कांडों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन, अनुसंधान में तेजी लाने तथा प्रत्येक कांड की नियमित समीक्षा करने पर जोर दिया। -घनश्याम कुमार

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