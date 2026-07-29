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Hajipur News: बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश,हथियार समेत तीन को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेसवार्ता कर किया खुलासा पिस्टल, मैगजीन व जिंदा कारतूस बरामद,आपराधिक साजिश की जांच तेज

Hajipur News: बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश,हथियार समेत तीन को पुलिस ने दबोचा

Hajipur News: अपराधियों के मंसूबों पर समय रहते शिकंजा कसते हुए महनार अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार से लैस तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनकी साजिश नाकाम हो गई। बुधवार को महनार अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात सहदेई बुजुर्ग थाना पुलिस क्षेत्र में गश्ती एवं वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान चैनपुर बघेल गांव स्थित मुर्गा फार्म के समीप पुलिस को दो युवक संदिग्ध अवस्था में मिले। तलाशी में मिली पिस्टल,मौके से दोनों गिरफ्तार पुलिस ने दोनों युवकों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। इसके बाद दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र निवासी महेश मांझी के पुत्र मुन्ना मांझी और सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रामपुर बघेल निवासी रामजन्म मांझी के पुत्र धर्मवीर मांझी के रूप में हुई।

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पुलिस की कार्रवाई

एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान महेश मांझी के घर से एक मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं मामले में समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र निवासी ईश्वर मांझी के पुत्र कुंदन मांझी को भी गिरफ्तार किया गया। हथियार के स्रोत और गिरोह की तलाश में पुलिस एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तीनों आरोपियों के किसी आपराधिक योजना में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। साथ ही बरामद हथियार कहां से आया और इसके पीछे किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। कृत्यानंद सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुलिस ने किस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की?
पुलिस ने महनार अनुमंडल क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की।
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