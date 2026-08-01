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Hajipur News: बिदुपुर के चर्चित डबल मर्डर मामले में पुलिस ने की कुर्की-जब्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: न्यायालय के आदेश के बाद फरार आरोपियों के घर कुर्की-जब्ती करने पुलिस की टीम सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने आरोपियों के घर बीते शुक्रवार को इश्तहार चिपका कर उन्हें निर्धारित समय...

Hajipur News: बिदुपुर के चर्चित डबल मर्डर मामले में पुलिस ने की कुर्की-जब्ती

Hajipur News: बिदुपुर l संवाद सूत्र बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव में बीते 12 जुलाई को हुए चर्चित डबल मर्डर (सैनिक पुत्र और पिता) मामले में पुलिस ने शनिवार को कुर्की की कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश के बाद फरार आरोपियों के घर कुर्की-जब्ती करने पुलिस की टीम सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में पहुंची। पुलिस दो जेसीबी लेकर हत्याकांड मामले में आरोपित और फरार चल रहे संजय राय पिता मुरली राय, मीनू देवी पति संजय राय, अंजलि कुमारी पिता जगदीश राय वगैरह के मकान के पास पहुंचे। कार्रवाई के दौरान सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार एवं थानाध्यक्ष रवि प्रकाश के नेतृत्व में आरोपितों के घर के दरवाजे, चौकठ, खिड़की आदी उखाड़ने की कार्रवाई कई घंटे तक चली।

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घटना का विवरण

इस संबंध में बताया जाता है कि बीते 12 जुलाई को रजासन गांव में भूमि विवाद को लेकर भारतीय सेना के जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारिक राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को अंजाम मुनारिक राय के भतीजे ने ही अपने साथियों के साथ दिया था। घटना के बाद से ही मामले में नामजद कई आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने इससे पहले न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपियों के घर बीते शुक्रवार को इश्तहार चिपका कर उन्हें निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी। आत्मसमर्पण नहीं करने पर न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की बात कही गई थी। शनिवार को इसी क्रम में पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पहुंचकर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार की मौजूदगी में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

अवैध आरोपी की गिरफ्तारी

पुलिस छह आरोपियों को भेज चुकी है जेल इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है। पुलिस ने मुख्यआरोपी को पटना से गिरफ्तार किया था और बिदुपुर में गाड़ी से कूदकर भागने के दौरान एनकाउंटर में उसके पैर में गोली मारी थी। फरार नामजद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि डबल मर्डर जैसे गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। - अनिरुद्ध राजा

सामान्य प्रश्न

बिदुपुर में डबल मर्डर मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की और फरार आरोपियों के घर कुर्की-जब्ती की।
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