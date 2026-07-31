Hajipur News: बेलसर में देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार
Hajipur News: पटेढ़ी बेलसर के मझौली गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4.5 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की। इस कार्रवाई में शराब कारोबारी मच्छू राय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
Hajipur News: पटेढ़ी बेलसर। सं.सू. बेलसर पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर मझौली गांव में छापेमारी कर करीब साढ़े चार लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब कारोबारी मच्छू राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मझौली गांव निवासी मच्छू राय अपने घर से चोरी-छिपे अवैध देसी चुलाई शराब की खरीद-बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर के मुख्य दरवाजे के पास रखे एक प्लास्टिक के डिब्बे की तलाशी ली। जांच में उसमें से करीब साढ़े चार लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुई।
पुलिस ने मौके पर ही शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। संतोष सिंह
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