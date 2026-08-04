Hajipur News: शराब धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Hajipur News: कटहरा थाने की पुलिस ने करहटियां बुजुर्ग गांव में शराब की गुप्त सूचना पर छापेमारी की। पुलिस ने घर से दो बोतल में 01 लीटर शराब बरामद की। आरोपित विक्की कुमार, जो संजय राय का पुत्र है, भाग निकला और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Hajipur News: घर में शराब रखकर बेचने की गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए कटहरा थाने की पुलिस ने करहटियां बुजुर्ग गांव के एक घर से दो बोतल में 01 लीटर शराब बरामद की है। छापेमारी दल के पुअनि नीरज कुमार के बयान पर धंधेबाज विक्की कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया गया कि विक्की संजय राय का पुत्र है। गुप्त सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे पुलिस गाड़ी देख विक्की घर से भाग निकला। भागते हुए ग्रामीण पुलिस चौकीदार द्वारा पहचान कर ली गई थी। घर की तलाशी के दौरान कोने में एक काले रंग की झोला में दो बोतल बंद विदेशी शराब इम्पिरियल ब्लू कंपनी की बरामद हुई।
जिसे जब्त कर मालखाना में सुरक्षित रखा गया है। - अशोक कुमार
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