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Hajipur News: एसपी ने किन्नर गुरु मां से बैग छिनतई स्थल का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: हाजीपुर में 12 जून को किन्नर समुदाय की गुरु मां के साथ हुई चोरी की वारदात की एसपी ने खुद जांच की। बदमाशों ने सोने-चांदी और पैसे भरा बैग चुराया। एसपी ने मामले में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। किन्नर समुदाय ने इससे पहले दो बार प्रदर्शन किया है।

Hajipur News: एसपी ने किन्नर गुरु मां से बैग छिनतई स्थल का किया निरीक्षण

Hajipur News: हाजीपुर । नगर संवाददाता सदर थाना क्षेत्र के हाजीपुर स्टेशन स्थित रेल कोच रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप के बीच 12 जून को बदमाशों ने किन्नर समुदाय की गुरु मां से सोने-चांदी एवं नकद रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। इस मामले को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने घटना से जुड़े साक्ष्यों का अवलोकन किया और अब तक की अनुसंधान प्रगति की जानकारी ली साथ ही एसपी ने कहा कि घटना में संलिप्त बदमाशों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार, जिला आसूचना इकाई प्रभारी राजेश शरण, ओपी राय सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

मालूम हो कि किन्नर समुदाय ने समाहरणालय में अब तक दो बार प्रदर्शन किया है। घनश्याम

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