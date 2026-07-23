Hajipur News: महनार में पुलिस की मॉक ड्रिल, हर चुनौती से निपटने का दिया संदेश
Hajipur News: गुरुवार को महनार के मदन चौक पर पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस बल ने आपात परिस्थितियों का सामना करने की तैयारियों का परीक्षण किया। पुलिस जवानों ने स्थिति का आकलन कर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य पुलिस की कार्यकुशलता को बढ़ाना है।
Hajipur News: जिले के एसपी शुभांक मिश्रा के निर्देशन एवं महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को महनार के मदन चौक पर पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान महनार थाना पुलिस ने विधि-व्यवस्था संधारण तथा किसी भी आपात परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की अपनी तैयारियों का परीक्षण किया।
मॉक ड्रिल का उद्देश्य
मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस बल की त्वरित प्रतिक्रिया, न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचने,स्थिति का आकलन कर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय का अभ्यास कराया गया। पुलिस जवानों ने निर्धारित रणनीति के अनुरूप कार्रवाई कर आपात परिस्थितियों में अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन किया। महनार थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य पुलिस बल की परिचालन क्षमता,त्वरित कार्रवाई, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग तथा किसी भी विधि-व्यवस्था संबंधी चुनौती का पेशेवर तरीके से सामना करने की तैयारियों को और अधिक मजबूत बनाना है।
पुलिस की गतिविधियाँ
उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ती है और वास्तविक परिस्थितियों में बेहतर परिणाम मिलते हैं। मॉक ड्रिल में महनार थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान शामिल हुए। इस दौरान मदन चौक पर पुलिस की गतिविधियां देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिससे कुछ समय के लिए वहां भीड़ का माहौल बना रहा। -कृत्यानंद सिंह
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