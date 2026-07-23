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Hajipur News: दंगा नियंत्रण को लेकर पुलिस ने किया मॉक ड्रिल,एंट्री पॉइंट पर भारी संख्या में पुलिस तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur News: पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में हाजीपुर शहरी क्षेत्र में आपात स्थितियों से निपटने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पुलिस बल की त्वरित प्रतिक्रिया एवं आपसी समन्वय को बेहतर बनाना है। एसपी ने संयम और अनुशासन के साथ काम करने के निर्देश दिए और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की।

Hajipur News: दंगा नियंत्रण को लेकर पुलिस ने किया मॉक ड्रिल,एंट्री पॉइंट पर भारी संख्या में पुलिस तैनात

Hajipur News: विधि-व्यवस्था संधारण और किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में हाजीपुर शहरी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ मॉकड्रिल का आयोजन किया गया।

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मॉकड्रिल का उद्देश्य

एसपी ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में पुलिस बल की त्वरित प्रतिक्रिया, न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचने,स्थिति का आकलन कर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा विभिन्न इकाइयों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाने के लिए किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एसपी ने पुलिस बलों को बैरिकेडिंग करने,भीड़ को नियंत्रित करने, लाठी चार्ज एवं अश्रु गैस के प्रयोग की प्रक्रिया तथा घायलों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास कराया। साथ ही पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारी, रक्षित बल और यातायात पुलिस के बीच संचार और समन्वय को लेकर कई निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी विधि-व्यवस्था की स्थिति में संयम,अनुशासन और पेशेवर तरीके से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की कहा कि आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वैशाली पुलिस पूरी तरह तैयार है। एसपी ने मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात प्रेम सागर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 सुबोध कुमार, पुलिस उपाधीक्षक स्पेशल क्राइम सह साइबर क्राइम चांदनी सुमन एवं पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहे। -घनश्याम कुमार

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प्रश्न-उत्तर

मॉकड्रिल का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया?
मॉकड्रिल का आयोजन पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में किया गया।
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