Hajipur News: न्यू एवं पुराने गंडक पुल चेक पोस्ट का एसपी ने किया निरीक्षण
Hajipur News: हाजीपुर में पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने न्यू गंडक और पुरानी गंडक पुल चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के लिए सचेत रहने और वाहनों की जांच को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
Hajipur News: हाजीपुर। नगर संवाददाता पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने गुरुवार को न्यू गंडक चेक पोस्ट एवं पुरानी गंडक पुल चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने तथा आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसपी ने संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहन जांच अभियान को निरंतर एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया। घनश्याम
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