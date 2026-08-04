Hajipur News: पुलिस ने चोरी के तीन बाइक के साथ 04 चोर को किया गिरफ्तार

Hajipur News: नगर थाना की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक सक्रिय और शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जढ़ुआ सब्जी मंडी के पास से इस गिरोह के चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई तीन मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार,नगर थाना की पुलिस टीम इलाके में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जढ़ुआ सब्जी मंडी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को लोगों ने मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसकी जमकर धुनाई कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस दल-बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालते हुए भीड़ के चंगुल से घायल आरोपी को अपने कब्जे में लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान रोहित कुमार पिता अरविन्द पासवान, दाउद नगर, थाना बिदुपुर के रूप में हुई है। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली,तो उसकी पैंट की जेब से हीरो कंपनी की एक मास्टर चाबी बरामद हुई,जिससे साफ हो गया कि वह पेशेवर वाहन चोर है।

पुलिस की कार्रवाई

अस्पताल से इलाज के बाद उगले कई राज घायल आरोपी होने के कारण पुलिस ने सबसे पहले आरोपी रोहित कुमार को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार और मेडिकल के बाद जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की,तो उसने वाहन चोरी के कई बड़े राज खोल दिए। रोहित ने स्वीकार किया कि वह अकेला नहीं है,बल्कि उसने अपने एक अन्य साथी नीतीश कुमार पिता रामबालक भगत,बिदुपुर के साथ मिलकर इस इलाके में कई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। बाद में पुलिस की छापेमारी में दो बाइक बरामद रोहित कुमार द्वारा दी गई निशानदेही के आधार पर पुलिस ने बिना देर किए बिदुपुर के नीतीश कुमार के घर पर औचक छापेमारी की और घेराबंदी कर उसे भी दबोच लिया। तलाशी के दौरान नीतीश के घर से पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद कीं जिसमें एक नीले रंग की होंडा शाइन मोटरसाइकिल,एक काले रंग की सुपर स्पलेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। चोरी के बाद बाइक का पार्ट्स बदलकर ठिकाने लगाते थे। नीतीश की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने लाल दास भगत पिता दिनेश पासवान और लक्ष्मण कुमार पिता शकलदीप राय, दोनों निवासी थाना बिदुपुर के ठिकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की। -घनश्याम कुमार