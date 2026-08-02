Hajipur News: विदेशी शराब के साथ अंतरराज्यीय महिला तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तारी की जानकारी

गिराफ्तार महिला तस्कर झारखंड राज्य के जामताड़ा जिला के मिहिजाम थाना क्षेत्र मिहिजाम शमशान रोड निवासी भुवनेश्वर मंडल की पत्नी सरस्वती देवी बताई गई है। पूछताछ के दौरान महिला तस्कर ने पुलिस को बताया कि वह विदेशी शराब बलिया से लेकर हाजीपुर बिक्री के लिए पहुंची थी। महिला तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस रविवार को न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। यह जानकारी नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक महिला तस्कर हाजीपुर स्टेशन रोड से पैदल नीला रंग के बैग में विदेशी शराब लेकर आ रही है। इसकी सूचना गस्ती टीम को दी गई। सूचना मिलते ही गस्ती ड्यूटी में उपस्थित पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत केवट गश्ती एवं अन्य पुलिसकर्मी अनवरपुर चौक के पास छापेमारी के लिए पहुंचे।