Hajipur News: विदेशी शराब के साथ अंतरराज्यीय महिला तस्कर गिरफ्तार
Hajipur News: नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर अनवरपुर चौक के पास से 9.720 लीटर विदेशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। महिला झारखंड के जामताड़ा जिले की निवासी है और उसे बलिया से हाजीपुर शराब बेचने के लिए लाते समय पकड़ा गया। प्राथमिकी दर्ज कर महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Hajipur News: नगर थाना की पुलिस ने शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अनवरपुर चौक के पास से 9.720 लीटर विदेशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी की जानकारी
गिराफ्तार महिला तस्कर झारखंड राज्य के जामताड़ा जिला के मिहिजाम थाना क्षेत्र मिहिजाम शमशान रोड निवासी भुवनेश्वर मंडल की पत्नी सरस्वती देवी बताई गई है। पूछताछ के दौरान महिला तस्कर ने पुलिस को बताया कि वह विदेशी शराब बलिया से लेकर हाजीपुर बिक्री के लिए पहुंची थी। महिला तस्कर के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस रविवार को न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। यह जानकारी नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक महिला तस्कर हाजीपुर स्टेशन रोड से पैदल नीला रंग के बैग में विदेशी शराब लेकर आ रही है। इसकी सूचना गस्ती टीम को दी गई। सूचना मिलते ही गस्ती ड्यूटी में उपस्थित पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत केवट गश्ती एवं अन्य पुलिसकर्मी अनवरपुर चौक के पास छापेमारी के लिए पहुंचे।
पुलिस की कार्रवाई
इसी दौरान पुलिस ने देखा कि अनवरपुर चौक के तरफ से एक महिला पैदल आ रही है। मौके पर पहुंचकर महिला को रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देखकर भागने लगी। जिस महिला पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान बैग से विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार कर नगर थाने पर लाया। जहां प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया। -घनश्याम कुमार
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